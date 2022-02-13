COVID-19'da 73 bin 787 vaka, 276 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka tablubsunu açıkladı. Türkiye'de bugün 419 bin 556 test yapıldı. 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı. 276 kişi virüse bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarının yatan hasta sayısına yansımadığını bilirterek, vaka sayısını düşürmek gerektiğinin altını çizdi. Koca şunları ifade etti:

"6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler."