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COVID-19'da 75 bin 564 vaka, 153 ölüm

Saglık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı. 153 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron'un baskın vaka haline geldiğini belirterek, vaka sayılarının 4 kat artığını hatırlattı.

Koca şunları ifade etti:

"Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım."

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