COVID-19'da 75 bin 564 vaka, 153 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron'un baskın vaka haline geldiğini belirterek, vaka sayılarının 4 kat artığını hatırlattı.

Koca şunları ifade etti:



"Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım."