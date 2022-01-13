COVID-19'da 75 bin 564 vaka, 153 ölüm
Saglık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı. 153 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron'un baskın vaka haline geldiğini belirterek, vaka sayılarının 4 kat artığını hatırlattı.
Koca şunları ifade etti:
"Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım."
Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım. pic.twitter.com/QLxbljRADX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2022