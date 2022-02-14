COVID-19'da 76 bin 632 vaka, 266 ölüm
Saglık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı. 266 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de tespit edilmiş vaka sayısının 14 milyona çıktığını açıkladı.
Koca şunları ifade etti:
"Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir."
Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir. pic.twitter.com/qr9aNBllmK— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2022