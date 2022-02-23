COVID-19'da 86 bin 600 vaka, 268 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının risk grupları üzerinde etkisini artırdığını belirterek, büyüklere yaşlılara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Bakan Koca, şunları ifade etti:

"Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı."