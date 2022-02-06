COVID-19'da 87 bin 934 vaka, 201 ölüm

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 verilerini açıkladı. Türkiye'de vakalar düne göre düştü. 87 bin 934 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 201 kişi bugün hayatını kaybetti. 76 bin 552 kişi hastalıktan kurtuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün hızlı yayılmasıyla birlikte hastalığı ağır geçirenlerin olduğunu belirterek vatandaşları uyardı. Koca şunları ifade etti:

"Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım."