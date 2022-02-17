COVID-19'da 92 bin 406 vaka, 258 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. 465 bin 563 test yapıldı, 92 bin 406 yeni vaka kaydedildi. Ölüm sayısı 258 olarak açıklandı ve düne göre biraz düştü. 104 bine yakın kişi iyileşti.

Bakan Koca, salgında son durumun genel olarak olumlu sinyaller verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz."