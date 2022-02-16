COVID-19'da 94 bin 176 yeni vaka, 271 ölüm
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi, 271 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat sayılarında önemli bir düşüş olduğunu söyledi.
Koca, şunları ifade etti:
"Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı."
Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı. pic.twitter.com/u1Ma8gSbLB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2022