COVID-19'da 95 bin 65 yeni vaka, 253 ölüm

COVID-19 vaka sayıları düştü. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 11 Şubat verilerine göre 95 bin 65 yeni vaka kayıtlara yansıdı. 253 kişi hayatını kaybetti. 458 bin 142 kişiye test yapıldı. 85 bin 758 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu için yerli aşı Turkovac’a güvenilmesini istedi. Bakan Koca şunları ifade etti:

"TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım."