COVID-19'da aşı miktarı 68 milyon 802 bini geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 27 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 989 bin 95, ikinci doz aşı sayısı 24 milyon 571 bin 159 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 68 milyon 802 bin 441'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 703 bin 644, Ankara'da 5 milyon 532 bin 384, İzmir'de ise 4 milyon 631 bin 450 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,38, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 39,45 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.