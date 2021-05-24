COVID-19'da bir günde 7 bin 523 vaka, 178 ölüm

Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 65 bin 684'e ulaştı.



