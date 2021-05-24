COVID-19'da bir günde 7 bin 523 vaka, 178 ölüm
Sağlık Bakanlığı koronavirüs (COVID-19) günlük vaka tablosunu açıkladı. Buna göre bugün 7 bin 523 yeni vaka kaydedildi, 178 kişi hayatını kaybetti.
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Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.
Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 65 bin 684'e ulaştı.
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