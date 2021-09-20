COVID-19'da bugün 231 kişi vefat etti

Buna göre son 24 saat içinde Türkiye'de 231 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 688 yeni vaka kayda geçti. Türkiye'de ikinci doz aşı yapma oranı yüzde 68.13 olarak açıklandı.

Türkiye'nin COVID-19 tablosu bugün değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik. pic.twitter.com/gsSO98Hdck — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 20, 2021

COVID-19'da bugü dünyada yaşananlar

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 229 milyon 525 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 708 bine çıktı. İyileşenlen hasta sayısı ise 206 milyon 220 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 912 bini, Hindistan'da 33 milyon 501 bini, Brezilya'da 21 milyon 239 bini ve İngiltere'de 7 milyon 465 bini geçti.

ABD yönetimi, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına COVID-19 aşısı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Ayrıca ABD'nin Şengen ülkeleri ve İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kasım ayından itibaren gevşeteceği iddia edildi.

Avrupa Birliği (AB) de ABD'nin COVID-19'a karşı aşıları tamamlanmış AB vatandaşlarına seyahat kısıtlamalarını kaldırmasını memnuniyetle karşıladı.

Hindistan'da COVID-19 salgınında son 24 saatte 30 bin 256 vaka ile günlük aktif vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkenin COVID-19 aşısı ihracatına ekim ayında devam edeceği bildirildi.

BioNTech ve Pfizer 5-11 yaş arasındaki çocuklarda killanım iznine başvuracak. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, COVID-19 aşılarının 5-11 yaş grubu çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu ve kullanım izni için en kısa sürede yetkili makamlara başvuracaklarını açıkladı.

İtalya'da, COVID-19'a yönelik aşılama kampanyasında, 80 yaş üstü ve hastalıklar karşısında savunmasız kişilere aşının 3. dozu bugünden itibaren uygulanıyor.

Japonya'da COVID-19 ve varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanması kararı verildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, COVID-19'un Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkenin en büyük kenti Auckland'daki dördüncü seviyedeki yasakların üçüncü seviyeye indirilerek 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, COVID-19 için düşük riskli bölgelerde yüz yüze eğitimin pilot testini onayladı.

İsrail ablukası nedeniyle uzun yıllardır sağlık sektörü zorda olan Gazze Şeridi'nde son günlerde yapılan her 3 COVID-19 testinden birinin pozitif çıkması dikkati çekiyor.

Kamboçya ve Tayland, COVID-19 salgınına karşı aşılama kampanyalarını arttırdı.

Uganda'da son kullanma tarihi ay sonunda dolacak 455 bin doz COVID-19 aşısının çöpe gitme riski bulunuyor.