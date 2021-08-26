COVID-19'da bugün 257 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı COVID-19 rakamlarını açıkladı. Vaka sayıları 20 binin altında seyrederken son 24 saat içinde ölüm sayısı tedirgin eden bir artışla bugün 257'ye yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte, 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 76,12, ikinci doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 58,23 gerçekleşti.

Toplam aşı sayısı 91 milyon 747 bin 545'e çıktı. Son 24 saatte 665 bin 998 doz COVID-19 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını erteleyen omuz versin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını erteleyenlere çağrı yaparak, "Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın." dedi.