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COVID-19'da bugün ölüm sayısı düştü

COVID-19 salgınında bugün 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." ifadelerini kullandı. 

Salgında ölüm sayıları uzun zamandır 250'li rakamların altına düşmüyordu.

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