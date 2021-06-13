COVID-19'da günlük vaka sayısı yeniden 5 binlere düştü

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.





Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 4 bin 499'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, vefat sayısı ise 48 bin 721 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Toplam aşı miktarı 33 milyon 712 bini geçti

COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 712 bin 157'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 6 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 16 bin 614, ikinci doz aşı 13 milyon 695 bin 543 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 33 milyon 712 bin 157 olarak gerçekleşti.

COVID-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 3 milyon 17 bin 541 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 512 bin 481, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 236 bin 933, toplamda 5 milyon 749 bin 414, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 702 bin 674, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 150 bin 77, toplamda 2 milyon 852 bin 751, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 358 bin 599, ikinci doz aşı sayısı 939 bin 978, toplamda 2 milyon 298 bin 577 doz olarak kayıtlara geçti.