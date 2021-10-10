COVID-19'da ölüm sayıları 200'ün altında

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi öldü. 344 bin 280 COVID-19 testi yapıldı, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 772 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,50, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,80 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi. COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 686 bin 99 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının aşılara rağmen artmasına dikkat çekti. Virüse karşı henüz toplumsal bağışıklık aşamasında yer almadığımızı belirten Koca, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyardı.



Koca, “Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerini kullandı.