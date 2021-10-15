COVID-19'da ölüm sayıları 200'ün altında

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saat içinde Türkiye'de 30 bin 694 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarını açıklarken 'Yılgınlık bize zarar verir' vurgusu yaptı.

Aşısı bulunmuş bir virüsye mücadele ettiğimizi belirten Koca, aşı oranlarının hızla artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Koca, aşının yaygın bir aşıyla ortadan kalkabileceğini açıklamasına ekledi.

Bakan Koca şunları söyledi:

"YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı."