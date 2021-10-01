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COVID-19'da ölüm sayıları düşmüyor

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre son 24 saat içinde Türkiye'de 28 bin 873 kişinini daha COVID-19 testi poz itif çıktı. 210 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında yer yer düşüşler olduğunu ancak bunların devamlılık göstermediğni belirterek, vatandaşlara aşılarını yaptırmalarını tavsiye etti.

Koca şunları söyledi:

"Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." 

Etiketler
koronavirüs