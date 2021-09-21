COVID-19'da ölüm sayıları tekrar yükseldi
Sağlık Bakanlığı COVID-19 verilerini açıkladı. Son 24 saat içinde Türkiye'de 260 kişi COVID-19 nedeniyle gerçekleşen hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Bugün 29 bin 338 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Sağlık Bakanlığı COVID-19 vaka sayılarını ve aşı istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte vaka sayıları ve ölüm sayısı arttı.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 24 saat içinde 260 kişi hayatını kaybetti. 29 bin 338 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısında kritik eşik 20 binin geçildiğini, neredeyse 30 bine yaklaşıldığını belirtti.
Koca, maske kullanımının önemine dikkat çekerek kritik bir dönemde olduğumuzu belirtti. Bakan Koca, aşı yaptırmayanların aşılarını mutlaka yaptırmasını istedi.
Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz. pic.twitter.com/Z8YcVpiD9S— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2021