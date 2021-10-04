COVID-19'da ölüm sayıları yine arttı

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saat içinde Türkiye'de 28 bin 810 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'la mücadelede sık sık endişe verici ölüm sayılarının görüldüğünü belirterek, aşılamanın vakalardaki iniş çıkışları kıracağını belirtti. Koca, tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulunarak vatandaşlara, 'toparlanalım' çağrısı yaptı.

Koca şunları kaydetti:

"Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!"