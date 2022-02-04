COVID-19'da ölüm sayılarında tedirgin eden artış
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı. 248 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat sayılarının yüksek olduğunu belirtti.
Bakan Koca, vefatların ağır kronik hastalığı olan hastalarda ve kronik hastalığı olanlarda yoğunlaştığını belirterek aşı uyarısı yaptı. Koca, şunları ifade etti:
"Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız."
Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız. pic.twitter.com/jIi7LdcT72— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2022