COVID-19'da ölüm sayılarında tedirgin eden artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat sayılarının yüksek olduğunu belirtti.



Bakan Koca, vefatların ağır kronik hastalığı olan hastalarda ve kronik hastalığı olanlarda yoğunlaştığını belirterek aşı uyarısı yaptı. Koca, şunları ifade etti:

"Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız."