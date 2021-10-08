COVID-19'da ölüm sayısı 200'ün altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 30 bin 201 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti.

Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor. pic.twitter.com/1yeYBV4hwq