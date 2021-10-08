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COVID-19'da ölüm sayısı 200'ün altına düştü

Sağlık Bakanlığı COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde Türkiye'de 30 bin 201 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 30 bin 201 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti.

 

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koronavirüs