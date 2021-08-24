COVID-19'da ölüm sayısı azalmıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün 230 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken ölüm sayısı düşmüyor.



Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 19 bin 191 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ölüm sayılarına dikkat çekti.



Bakan Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.





Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/vcJJmqR1w4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021