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COVID-19'da ölüm sayısı azalmıyor

Sağlık Bakanlığı, COVID-19'da bugün 230 kişinin öldüğünü açıkladı. 19 bin 191 kişinin testi ise pozitif çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün 230 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken ölüm sayısı düşmüyor. 

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 19 bin 191 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ölüm sayılarına dikkat çekti.

Bakan Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı. 

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