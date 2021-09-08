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COVID-19'da ölüm sayısı düşmüyor

COVID-19 günlük vaka sayısı ve aşı verileri açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye'de son 24 saat içinde 23 bin 914 yeni COVID-19 vakası kayda geçti, 262 kişi virüsten kaynaklanan hastalıklar yüzünden hayatını kaybetti.


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