COVID-19'da ölüm sayısı düşmüyor

Türkiye'de son 24 saat içinde 23 bin 914 yeni COVID-19 vakası kayda geçti, 262 kişi virüsten kaynaklanan hastalıklar yüzünden hayatını kaybetti.

Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz. pic.twitter.com/FLju1E7j3J