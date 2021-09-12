COVID-19'da ölüm sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 günlük vaka sayısı ve aşı verilerini açıkladı.



Pandemide Türkiye'de ölüm sayıları düşmüyor. Bugün de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 243 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 21 bin 352 olarak gerçekleşti.

Bakan Koca, vakaların artmasına 'bana bir şey olmaz' ihmalinin yol açtığını söyledi. Koca tam doz aşının önemini hatırlatarak riskin devam ettiği konusunda vatandaşları uyardı.

Koca şunları söyledi:

"“BANA BİR ŞEY OLMAZ!” Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara “Bana bir şey olmaz.” ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor."