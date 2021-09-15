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COVID-19'da ölüm sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı COVID-19 vaka sayısı ve aşı verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saat içinde 28 bin 224 yeni vaka kayda geçerken 248 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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COVID-19'da bugün 248 kişi hayatını kaybetti, son 24 saat içinde vaka sayıları yükselmeye devam ederek 28 bin 224'e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artmasını 'hareketliliğin artmasına' bağladı. Bakan Koca,  iki doz aşıda hızlı hareket etmek gerektiğini belirterek, "Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşılamanın artasıyla birlikte turuncu il kalmadığını bildirdi. Koca, son turuncu il Gümüşhane'nin de aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçtiğini açıkladı.

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