COVID-19'da ölüm sayısı düşmüyor

COVID-19'da bugün 248 kişi hayatını kaybetti, son 24 saat içinde vaka sayıları yükselmeye devam ederek 28 bin 224'e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artmasını 'hareketliliğin artmasına' bağladı. Bakan Koca, iki doz aşıda hızlı hareket etmek gerektiğini belirterek, "Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." ifadelerini kullandı.

Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir. pic.twitter.com/rxJWqXAAId — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2021

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşılamanın artasıyla birlikte turuncu il kalmadığını bildirdi. Koca, son turuncu il Gümüşhane'nin de aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçtiğini açıkladı.