COVID-19'da ölüm sayısı düşmüyor
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde Türkiye'de 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı. 217 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son durumla ilgili olarak okul çağındaki çocukların salgındaki toplam vakalar içinde oranının yüzde 10 seviyesına gerilediğini bunun da sevindirici olduğunu belirtti.
Koca şu ifadeleri kullandı:
"Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir."
Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir. pic.twitter.com/b7efuWBGGG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2021