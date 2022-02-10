COVID-19'da ölüm sayısı düşmüyor

Bir günde toplam 450 bin 044 test yapıldı, iyileşen hasta sayısı 87 bin 932 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,72 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,70 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 645 bin 420 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 ilde ikinci doz aşılama oranlarının halen düşük olduğunu belirterek daha fazla risk alınmaması konusunda vatandaşları uyardı. Koca şunları ifade etti:

"Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım."