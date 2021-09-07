COVID-19'da ölüm sayısı düşmüyor, vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı COVID-19 günlük vaka sayısı ve aşı verilerini açıkladı.



COVID-19'da günlük ölüm sayısı düşmüyor. Bugün açıklanan verilere göre, 274 kişi virüs nedeniyle gelişen hastalıklardan hayatını kaybetti. 23 bin 638 kişinin teski ise pozitif çıktı.



COVID-19'da bugün Mu varyantının ilk kez Türkiye'de görüldüğü açıklanmıştı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı! " ifadelerini kullandı.





Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı! pic.twitter.com/y34ippfRxP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 7, 2021