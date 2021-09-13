COVID-19'da ölüm sayısı yine düşmedi

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 verilerini açıkladı, 24 saat içinde 231 kişi daha COVID-19 kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybetti, 24 bin 613 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı.' ifadelerini kullandı.