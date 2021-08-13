COVID-19'da ölüm sayısında tedirgin eden artış

Sağlık Bakanlığı, COVID-19'da günlük vaka sayısı ve aşı durumunu gösteren tabloyu paylaştı.

COVID-19'da vaka sayısı azalırken, ölüm sayısı arttı.



Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 21 bin 372 yeni COVID-19 vakası taspit edildi. 157 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,41, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,21 olarak gerçekleşti.

Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 139 bin 409 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar 43 milyon 704 bin 72 birinci doz, 32 milyon 406 bin 947 ikinci doz, 6 milyon 510 bin 396 üçüncü doz, toplamda 82 milyon 621 bin 415 doz aşı yapıldı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.