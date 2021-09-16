COVID-19'da rakamlar korkutuyor: 262 ölüm

Sağlık Bakanlığı COVID-19 vaka sayısı ve aşı verilerini paylaştı.



Buna göre; Türkiye'de son 24 saat içinde 28 bin 118 pozitif vaka kaydedildi, 262 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyularak ikinci doz aşıların yaptırılması sonucu salgına karşı başarı elde edilebileceğini söyledi.



Bakan Koca, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz. pic.twitter.com/GAOi95mRcR — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021



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