COVID-19'da rakamlar korkutuyor

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 verilerini açıkladı. Buna göre 28 Eylül tarihinde Türkiye'de 239 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



Rakamlar düne göre artarak, 28 bin 892 yeni pozitif vaka kayıtlara geçti. 356 bin 661 test yapıldı. 30 bin 336 iyileşen hasta sayısı kaydedildi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de toplam vaka sayısının 7 milyonu geçtiğini belirterek, testleri pozitif çıkan çoğu kişinin kendini riskten uzak gördüğünü belirtti. Koca vatandaşları maske, mesafe ve aşı konusunda bir kez daha uyardı.

“BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?”

Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım! pic.twitter.com/rJS3qra5vf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2021