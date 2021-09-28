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COVID-19'da rakamlar korkutuyor

Türkiye'de 28 Eylül günü COVID-19 nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı, COVID-19 verilerini açıkladı. Buna göre 28 Eylül tarihinde Türkiye'de 239 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

Rakamlar düne göre artarak, 28 bin 892 yeni pozitif vaka kayıtlara geçti. 356 bin 661 test yapıldı. 30 bin 336 iyileşen hasta sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de toplam vaka sayısının 7 milyonu geçtiğini belirterek, testleri pozitif çıkan çoğu kişinin kendini riskten uzak gördüğünü belirtti. Koca vatandaşları maske, mesafe ve aşı  konusunda bir kez daha uyardı. 

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