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COVID-19'da rakamlar yeniden yükselişte

COVID-19 vaka tablosu açıklandı. Buna göre Türkiye'de son 24 saat içinde 23 bin 852 yeni vaka kaydedildi, 215 kişi hastalığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı, COVID-19 günlük vaka tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saat içinde 23 bin 852 pozitif vaka kaydedildi, 215 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şanlıurfa'da ikinci doz aşı oranının yüzde 55.2 ile Türkiye ortalamısının altında kaldığını belirtti. Koca, Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşları salgınla mücadelede  daha hızlı adımlar atmaya davet etti. 

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