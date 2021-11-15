COVID-19'da rakamlar yeniden yükselişte

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 günlük vaka tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saat içinde 23 bin 852 pozitif vaka kaydedildi, 215 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şanlıurfa'da ikinci doz aşı oranının yüzde 55.2 ile Türkiye ortalamısının altında kaldığını belirtti. Koca, Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşları salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet etti.

Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise %80’i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/QM1DCa9SLY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 15, 2021