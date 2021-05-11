COVID-19'da son 24 saatte 14 bin 497 vaka, 278 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs (COVID-19) vaka tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 14 bin 497 yeni vaka tespit edilirken, 278 kişi hayatını kaybetti. 226 bin 452 test yapıldı, bin 582 yeni hasta kayda geçti. 22 bin 253 kişi iyileşti.

Türkiye'de toplam test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya çıktı.



Vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433'e yükseldi. Toplam vefat eden kişi sayısı 43 bin 589, ağır hasta sayısı 2 bin 975 ve toplam iyileşen sayısı da 4 milyon 766 bin 124'e çıktı.