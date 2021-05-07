COVID-19'da son 24 saatte 20 bin 107 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 sayfasında paylaşılan verilere göre; son 24 saatte 278 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Toplam 48 milyon 963 bin 800 test yapıldı. Bugün 251 bin 194 kişiye yapılan testlerden 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Yeni Hasta sayısı 2 bin 210 oldu.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 998 bin 89, iyileşen hasta sayısı 35 bin 529, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 662 bin 328'e çıktı. Toplam hastalarda zatürre oranı ise yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 260 olduğu bildirildi.



