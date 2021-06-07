COVID-19'da son 24 saatte 5 bin 647 yeni vaka, 91 can kaybı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs (COVID-19) günlük vaka tablosunu açıkladı. Buna göre bugün 5 bin 647 yeni vaka kaydedildi, 91 kişi hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanlığı COVID-19 günlük vaka tablosunu açıkladı.
Buna göre bugün 5 bin 647 yeni vaka kaydedildi, 91 kişi hayatını kaybetti.
Hasta sayısı 495 olarak gerçekleşti, 6 bin 576 kişi iyileşti.
Bugün uygulanan testlerle birlikte toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616 olarak gerçekleşti, vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627 oldu.
Toplam vefat sayısı 48 bin 255'e çıktı. Ağır hasta sayısı ise 1060 oldu. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 167 bin 350 oldu.
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