COVID-19'da son 24 saatte 5 bin 647 yeni vaka, 91 can kaybı

Sağlık Bakanlığı COVID-19 günlük vaka tablosunu açıkladı.



Buna göre bugün 5 bin 647 yeni vaka kaydedildi, 91 kişi hayatını kaybetti.



Hasta sayısı 495 olarak gerçekleşti, 6 bin 576 kişi iyileşti.





Bugün uygulanan testlerle birlikte toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616 olarak gerçekleşti, vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627 oldu.



Toplam vefat sayısı 48 bin 255'e çıktı. Ağır hasta sayısı ise 1060 oldu. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 167 bin 350 oldu.