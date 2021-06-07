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COVID-19'da son 24 saatte 5 bin 647 yeni vaka, 91 can kaybı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs (COVID-19) günlük vaka tablosunu açıkladı. Buna göre bugün 5 bin 647 yeni vaka kaydedildi, 91 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı COVID-19 günlük vaka tablosunu açıkladı. 

Buna göre bugün 5 bin 647 yeni vaka kaydedildi, 91 kişi hayatını kaybetti.

Hasta sayısı 495 olarak gerçekleşti, 6 bin 576 kişi iyileşti. 



Bugün uygulanan testlerle birlikte toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616 olarak gerçekleşti, vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627 oldu. 

Toplam vefat sayısı 48 bin 255'e çıktı. Ağır hasta sayısı ise 1060 oldu. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 167 bin 350 oldu.

Etiketler
koronavirüs