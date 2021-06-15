COVID-19'da son 24 saatte 5 bin 955 vaka, 84 ölüm

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.

Bugün 223 bin 846 COVID-19 testi yapıldı, hasta sayısı 532 olarak gerçekleşti, ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AŞI MİKTARI 35 MİLYON 611 BİN 668'E ULAŞTI

Öte yandan aşı miktarı bugün saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı. COVID-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.