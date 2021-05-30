COVID-19'da son 24 saatte 6 bin 933 yeni vaka, 134 ölüm

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi.

218 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, hasta sayısı 582 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, vefat sayısı 47 bin 405 oldu. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.