COVID-19'da son 24 saatte 7 bin 112 yeni vaka, 129 ölüm

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 602 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 29 milyon 246 bin 861 oldu

Sağlık Bakanlığınca, COVID-19-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 246 bin 861'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 664 bin 318, ikinci doz aşı 12 milyon 582 bin 543 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 246 bin 861 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 784 bin 378, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 997 bin 880 ve toplamda 4 milyon 782 bin 258, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 363 bin 544, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 55 bin 886 ve toplamda 2 milyon 419 bin 430, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 117 bin 666, ikinci doz aşı sayısı 875 bin 458 ve toplamda 1 milyon 993 bin 124 doz olarak kayıtlara geçti.