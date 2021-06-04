COVID-19'da son 24 saatte 7 bin 617 yeni vaka, 94 ölüm

Sağlık Bakanlığı COVID-19 güncel vaka tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 94 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 976'a yükseldi.

Bugün yapılan 224 bin 681 test sonucu 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi, Yeni hasta sayısı 552 oldu. Toplamda 55 milyon 34 bin 469 test yapıldı.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 276 bin 468 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 617 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 147 bin 610'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 183 olduğu açıklandı.



Öte yandan Sağlık Bakanlığı, COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarını, saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 138 bin 368 olarak açıkladı.