COVID-19'da vaka sayıları 30 binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle vaka sayılarında bir artış yaşandığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Koca, hatırlatma dozlarının bir an önce yaptırılmasını tavsiye etti.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ."