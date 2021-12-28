COVID-19'da vaka sayıları 30 binin üzerine çıktı
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Son 24 saat içinde Türkiye'de 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle vaka sayılarında bir artış yaşandığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Koca, hatırlatma dozlarının bir an önce yaptırılmasını tavsiye etti.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ."
Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ. pic.twitter.com/GJ1YZfoTxV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 28, 2021