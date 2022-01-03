COVID-19'da vaka sayıları 45 bine dayandı
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saatte Türkiye'de 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı. 160 kişi hayatını kaybetti.
COVID-19 vakalarında artış sürüyor. Türkiye'de son 24 saat içinde 44 bin 869 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi hayatını kaybetti. 368 bin 913 test yapıldı. 27 bin 492 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına karşı alınacak önlemleri hatırlatarak şunları söyledi:
"NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız."
NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız. pic.twitter.com/z78TjaG8ND— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2022