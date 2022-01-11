COVID-19'da vaka sayıları 75 bine yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde 74 bin 266 kişinin daha COVID-19 pozitif olduğunu, 137 kişinin vefat ettiğini açıkladı.



Koca, vaka sayılarında belirgin artış olduğunu belirterek Omicron kaynaklı vakaların yaşlılarda ve kronik hastalığı bulunanlarda ölümlere sebep olacağını belirtti. Koca, omicron varyantı nedeniyle ölüm sayılarının artabileceği uyarısında bulundu.

Bakan Koca şunları ifade etti:

"Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN."