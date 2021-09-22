COVID-19'da vaka sayıları düne göre düştü
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 günlük vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saat içinde Türkiye'de 28 bin 168 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 242 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." ifadesini kullandı.
Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım. pic.twitter.com/eOOKeum6mm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2021