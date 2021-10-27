COVID-19'da vaka sayıları düştü, 210 kişi öldü

Türkiye'de 24 saatte 355 bin 947 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümlerin bir kısmının birden çok sebebin bir araya gelmesiyle oluştuğunu ve önlenebileceğini belirtti.

COVID-19'da kronik hastalıkların önemli risk oluşturduğunu belirten Koca, tam doz aşılamının bu riski azalttığını kaydetti.

İkinci doz aşı oranı yüzde 78

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,01, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 115 milyon 861 bin 861'e yükseldi, son 24 saatte 187 bin 267 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.