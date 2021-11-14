COVID-19'da vaka sayısı 21 bine düştü
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Vaka sayıları 21 bin 624'e düştü. 189 kişi son 24 saat içinde hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı. 189 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıya teşvik için vatandaşları yakınlarını ikna etmeye çağırdı.
Koca şunları ifade etti:
"Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun."
Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun. pic.twitter.com/gAWNt9GtCs— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2021