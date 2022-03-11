COVID-19'da vaka sayısı 25 bin 401'e düştü

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı. 123 kişi hayatını kaybetti.

İki doz aşı yaptıranların oranı yüzde 85.22, bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 93,03, üç doz aşı yaptıranların toplamı ise 146 milyon 222 bin 195 oldu.