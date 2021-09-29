COVID-19'da vaka sayısı 30 bine dayandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!" ifadelerini kullandı.

Aşılama risk haritasında yüzde 75 aşılamaya ulaşan Aydın ve Zonguldak mavi kategoriye çıktı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 test yapıldı. İyileşen hasta sayısı 31 bin 18 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,60 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Ordu, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.