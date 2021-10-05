COVID-19'da vaka sayısı 30 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 verilerini açıkladı. Buna göre COVID-19 vakaları düne göre arttı.



Son 24 saat içinde Türkiye'de 29 bin 802 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 228 kişi hayatını kaybetti.



İkinci doz aşı yapılma oranı, yüzde 73.23'e yükseldi. 1. doz aşı yapılma oranı, yüzde 87.34, 1, 2 ve 3. doz toplamı ise 111 milyon 78 bin 323'e çıktı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri açıklarken 'maske' uyarısı yaptı. Henüz toplumsal bağışıklık aşamasına ulaşmadığımızı belirten Koca, aşı çağrısı yaptı.

YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız. pic.twitter.com/AmOxXe6OcA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2021





