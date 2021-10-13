COVID-19'da vaka sayısı 31 binin üzerinde

Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı oranı yüzde 75.36, birinci doz aşı oranı yüzde 88.09 olarak gerçekleşti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi.



COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 242 bin 206 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

'Vaka sayılarının artması ölüm sayılarına da yansıyacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artmasının ölüm sayılarına da yansıyacağını belirterek, tam doz aşının hastalığı büyük oranda önlediğini hatırlattı. Koca, alınan önlemlerin ve tedbirlerin sonuç verdiğini hatırlattı.

Bakan Koca şunları söyledi:

"31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız."